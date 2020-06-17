Національне агентство питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе "численні корупційні ризики" і може призвести до значних збитків держави.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Як повідомлялося, в січні парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”. Законопроєкт охоплює сферу діяльності казино та онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (зокрема онлайн), випуск та проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті. Раніше #Букви розбиралися, що передбачається документом.

Відповідно до порядку денного, опублікованого на сайті Верховної Ради, під час засідання в четвер, 18 червня, законопроєкт буде розглянутий у другому читанні.

У середу, 17 червня, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило висновок за результатами проведеної ним антикорупційної експертизи законопроєкту. У висновку НАЗК зазначається, що в законопроєкті було виявлено ряд положень, які “містять низку корупціогенних факторів,”, а саме:

невизначеність процедури внесення оплати за ліцензію та її отримання;

можливість уповноваженого органу діяти на свій розсуд в частині визначення переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють сертифікацію;

встановлення обов’язковості сертифікації грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам без чіткого переліку такого обладнання;

введення нових дозволів без внесення змін до Закону “Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності”;

підстави для отримання та анулювання ліцензії не узгоджуються з Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

На підставі проведеної експертизи агенство заявило, що в разі, якщо законопроєкт буде прийнятий без змін, “це може привести до створення численних корупційних ризиків і нанести багатомільйонні збитки державі”. Рекомендації по внесенню змін до проєкту закону направлено до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.