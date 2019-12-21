Всі депутатські фракції та групи у Верховній Раді підписали меморандум про спільну підготовку до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

“Потрібно віддати належне, що сьогодні підписано меморандум, усіма депутатськими фракціями та групами досягнуті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання”, — сказав він.

Також спікер додав, що розгляд правок до законопроєкту буде проходити в межах домовленості та без порушення регламенту.

“До процесу приєдналися всі політичні фракції та партії, представлені в парламенті. Станом на сьогодні досягнута домовленість між усіма політичними силами, як ми йдемо по процедурі. Якщо ми говоримо про регламент, то станом на сьогодні ані керівництвом Верховної Ради, ані комітетом, який буде розглядати ці поправки, порушуватися регламент не буде”, — заявив Разумков.