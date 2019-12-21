Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
“Потрібно віддати належне, що сьогодні підписано меморандум, усіма депутатськими фракціями та групами досягнуті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання”, — сказав він.
Також спікер додав, що розгляд правок до законопроєкту буде проходити в межах домовленості та без порушення регламенту.
“До процесу приєдналися всі політичні фракції та партії, представлені в парламенті. Станом на сьогодні досягнута домовленість між усіма політичними силами, як ми йдемо по процедурі. Якщо ми говоримо про регламент, то станом на сьогодні ані керівництвом Верховної Ради, ані комітетом, який буде розглядати ці поправки, порушуватися регламент не буде”, — заявив Разумков.
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Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про запуск ринку землі в Україні. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
Пізніше голови депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроекту до 27 грудня включно.
- Під час підготовки до другого читання до нього було подано близько 4,5 тисяч поправок. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики протягом найближчих декількох тижнів повинен провести 9 засідань, на яких розглянуть всі ці поправки.
- Під час одного з засідань аграрного комітету, присвяченого розгляду правок до законопроекту, між членом фракції ОПЗЖ та нардепом від “Слуги народу” сталася бійка.