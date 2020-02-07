Сьогодні Верховна Рада України продовжила обговорення в другому читанні законопроєкту про ринок землі. Нардепи встигли розглянути ще 32 правки і жодну не підтримали.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У цілому до законопроєкту було подано 4018 поправок. Станом на сьогодні депутати встигли розглянути 216 із них.

Напередодні були розглянуті 184 правки.

Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.