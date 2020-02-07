Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У цілому до законопроєкту було подано 4018 поправок. Станом на сьогодні депутати встигли розглянути 216 із них.
Напередодні були розглянуті 184 правки.
Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення.
У законопроєкті були враховані такі основні правки:
– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;
– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;
– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;
– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.
- Напередодні Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
- На ранковому засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.