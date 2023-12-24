Треба розуміти, що таке мобілізація, бо ми демонізували ці процеси. У нас, на жаль, сприймається, що служити батьківщині — це покарання. А для мене це честь. Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству.

Про це заявив “Суспільному” міністр оборони Рустем Умєров і додав, що деталі законопроєкту щодо змін у мобілізації ми зможемо дізнатися найближчими днями.

Також міністр сказав, що проситиме призов з 25 до 60 років, якщо “аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло”.

Хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було як зараз, на вулицях. Хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати професію.

Голова Міноборони вважає, що слово “демобілізація” ми можемо використовувати після того, як закінчиться війна. Однак відомство знайшло рішення, які “дадуть можливість [військовим] зрозуміти, які правила будуть, щоб вони перепочили або були частково звільненими”.