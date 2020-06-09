Про це в коментарі #Буквам заявив юрист, ексзаступник глави ЦВК Андрій Магера.
Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про всеукраїнський референдум передбачає здійснення народного волевиявлення щодо 4 питань. Крім того, передбачена можливість електронного голосування.
Магера зазначив, що з одного боку цей законопроєкт суттєво кращий від закону про всеукраїнський референдум, який був прийнятий за часів Віктора Януковича.
“Закон, який був прийнятий за часів регіоналів, був надзвичайно кричущим з точки зору невідповідності конституції України. Оскільки передбачав можливість внесення змін в будь-яку статтю Конституції на референдумі та прийняття нової Конституції на референдумі в обхід парламенту і так далі”, – пояснив він.
Юрист вважає, що законопроєкт Зеленського ще потрібно доопрацювати.
“Поданий законопроєкт в частині конституційної процедури, як на мене, є досить чистим. Саме з точки зору прийняття змін до Конституції. Але разом з тим, я думаю, що цей проєкт ще далекий від досконалості. З ним треба буде працювати й в частині й процедур, і в частині формування комісій, в частині використання коштів для проведення референдуму, агітації за референдум. Всі ці нюанси ще треба доопрацювати”, – розповів Магера.
Ексзаступник голови ЦВК зазначив, що існує ймовірність того, що цей законопроєкт ще можуть погіршити під час другого читання в парламенті.
“Цей законопроєкт є кращим за той закон, який існував за часів режиму Януковича. Але говорити про те, що він хороший, якісний годі й говорити, тому що над ним ще треба багато працювати. І я б не радив парламенту його приймати поспіхом”, – резюмував експерт.
- Законопроєкт про народовладдя було визначено на Банковій як один із ключових. Так, ще в серпні того року Володимир Зеленський, виступаючи в Парламенті, заявив, що одним із завдань нардепів є “впровадження народовладдя”.
- У грудні Зеленський озвучив п’ять складових “формули майбутнього” для нашої країни. За його словами, це передусім мир, а також прозорі правила гри, інвестиції, якісна інфраструктура і народовладдя.
- У лютому цього року віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що робоча група схвалила остаточний варіант проєкту закону “Про всеукраїнський референдум”.