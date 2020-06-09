Про це в коментарі #Буквам заявив юрист, ексзаступник глави ЦВК Андрій Магера.

Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про всеукраїнський референдум передбачає здійснення народного волевиявлення щодо 4 питань. Крім того, передбачена можливість електронного голосування.

Магера зазначив, що з одного боку цей законопроєкт суттєво кращий від закону про всеукраїнський референдум, який був прийнятий за часів Віктора Януковича.

“Закон, який був прийнятий за часів регіоналів, був надзвичайно кричущим з точки зору невідповідності конституції України. Оскільки передбачав можливість внесення змін в будь-яку статтю Конституції на референдумі та прийняття нової Конституції на референдумі в обхід парламенту і так далі”, – пояснив він.

Юрист вважає, що законопроєкт Зеленського ще потрібно доопрацювати.

“Поданий законопроєкт в частині конституційної процедури, як на мене, є досить чистим. Саме з точки зору прийняття змін до Конституції. Але разом з тим, я думаю, що цей проєкт ще далекий від досконалості. З ним треба буде працювати й в частині й процедур, і в частині формування комісій, в частині використання коштів для проведення референдуму, агітації за референдум. Всі ці нюанси ще треба доопрацювати”, – розповів Магера.

Ексзаступник голови ЦВК зазначив, що існує ймовірність того, що цей законопроєкт ще можуть погіршити під час другого читання в парламенті.

“Цей законопроєкт є кращим за той закон, який існував за часів режиму Януковича. Але говорити про те, що він хороший, якісний годі й говорити, тому що над ним ще треба багато працювати. І я б не радив парламенту його приймати поспіхом”, – резюмував експерт.