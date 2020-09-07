Законопроєкт Міністерства юстиції, який має завадити списанню грошей "ПриватБанку" за рішенням суду у справі проти Ігоря і Григорія Суркісів, зареєстровано в парламенті.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”. Так державний “ПриватБанк” має виплатити Суркісам компенсацію у розмірі 10 мільярдів гривень.

4 вересня міністр юстиції Денис Малюська закликав нардепів негайно зареєструвати та прийняти законопроєкт, який завадить списанню грошей “ПриватБанку” за рішенням суду. Проєкт закону пропонує доповнити Закон України “Про виконавче провадження” статтею 62-1, яка забороняє при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту. Цей законопроєкт був розроблений Мін’юстом, проте Малюська просив саме парламентарів зареєструвати його, аби пришвидшити розгляд. В понеділок, 7 вересня, нардеп від “Слуги народу” Юрій Камельчук зареєстрував документ в парламенті. “Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроєкт №4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів”, — повідомив Малюська.

Наразі на сайті парламенту зазначено, що документ отриманий і відправлений на розгляд керівництву.