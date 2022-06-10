Урядовий проєкт закону щодо використання конопель у медичних, промислових та наукових і науково-технічних цілях, внесено до Верховної Ради.

Законопроєкт №7457 10 червня з’явився на сайті Верховної Ради України.

Проєкт закону стосується регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Він спрямований на покращення доступу пацієнтів до необхідного лікування. Йдеться про онкохворих та тих, хто страждає на посттравматичні стресові розлади, що стали наслідком війни. Наголошується, що приймати такі препарати можна буде лише за рецептом лікаря.

Ініціатором внесення законопроєкту є Кабінет міністрів України. Текст документа наразі недоступний.

Однак відомо, що проєкт врегульовує жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та продажем препаратів на основі канабісу, дає змогу ліцензувати господарську діяльність із вирощування конопель, а також отримати дозвіл на їх культивування.

Зокрема, закон передбачає введення електронного реєстру обліку препаратів на всіх етапах виробництва. Зазначається, що для забезпечення контролю кожна партія та одиниця продукції матиме власний унікальний штрихкод.