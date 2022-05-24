Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова висловила занепокоєння фактом розгляду оборонним комітетом Верховної Ради без зауважень законопроєкту про можливість розстрілу військовослужбовців командирами.

Про це у дописі на Facebook повідомила співзасновниця, координаторка напрямку “Війна і правосуддя” “Медійної ініціативи за права людини” Ольга Решетилова.

За її словами, законопроєкт № 7351 вже відкликано з парламенту.

“Сталося це після того, як протягом двох днів ми піднімали і ставили на вуха всіх, хто може вплинути на цей скажений принтер у вигляді окремих депутатів і депутаток оборонного комітету”, — зауважила Решетилова.

Вона наголосила, що проєкт закону пройшов розгляд оборонного комітету Верховної Ради без зауважень. Внесений він був головою підкомітету з запровадження цінностей і стандартів НАТО.

Одначе на думку Решетилової, нічого спільного ні з натівськими, ні з загальнолюдськими цінностями закон не має.

Також координаторка “Медійної ініціативи за права людини” написала, що бентежить сам факт події (проходу законопроєкту без зауважень). Адже, за її словами, це, по-перше, відповідає фейкам агресора, а по-друге, має сильний деморалізуючий ефект на українських військових, особливо новобранців та їх рідних, які й без того знаходяться на межі нервового зриву.

Зокрема, у дописі значиться, що, на думку його авторки, законопроєкт є наслідком намагань монополізувати оборонну сферу.

“А якщо ще глибше копнути — то це наслідок фаворитизму на Банковій, коли окремим “любімчікам” надто довго сходять із рук усі балощі. І якщо навіть така близька загроза захоплення ворогом самого Президента не принесла йому розуміння, що сфера безпеки й оборони — це не жарти, нею повинні займатися професіонали, то я вже не знаю, що тут допоможе”, — вважає громадська діячка.