Запропонований законопроєкт штату Орегон передбачає виділення безпритульним 1000 доларів на місяць, які вони можуть використовувати на власний розсуд.

Про це інформує New York Post.

Відтак, цей законопроєкт, представлений минулого місяця, передбачає створення демонстраційної програми народного фонду допомоги із житлом, у межах якої 12 щомісячних виплат у розмірі тисячі доларів будуть виплачувати тим, хто не має помешкання, де може проживати або знаходиться на межі того, щоб стати безпритульним.

“Виплати можуть бути використані для оплати оренди, екстрених витрат, харчування, догляду за дітьми або інших товарів чи послуг на вибір учасника програми”, – мовиться у відповідному законопроєкті.

Люди, які витрачають більш ніж 50% свого місячного сімейного доходу на оренду, і ті, хто заробляє 60% або менше середнього доходу в регіоні, також матимуть право отримати виплати у розмірі тисячі доларів на місяць.

Зокрема, законодавство також вимагає від співробітників з дослідження проблем безпритульності Портлендського державного університету вивчати, наскільки ефективною буде програма довгострокової грошової допомоги для різних демографічних груп і груп домогосподарств, а також враховувати інші обставини, такі як домашнє насильство.

У законодавстві зазначається, що відповідна програма триватиме до січня 2026 року, тоді ж має бути представлено результати дослідження.

За даними видання, 14 650 осіб залишилися без житла і вважають безпритульними в Орегоні. Протягом декількох років у штаті існує проблема щодо безпритульних, особливо в таких районах, як Портленд, де до 700 наметових таборів зайняли частину міста.