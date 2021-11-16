Сьогодні, 16 листопада, народні депутати планують розглянути у другому читанні низку законопроєктів, зокрема: про медіацію, про критичну інфраструктуру, а також щодо встановлення відповідальності за реалізацію лікарських засобів малолітнім особам.

Про це повідомляється на сайті Парламенту.

Також планується розглянути три проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону “Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві”.

Низка законопроєктів пропонуються для розгляду у першому читанні, зокрема:

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного кодексу України) для забезпечення використання офіційної електронної адреси”, № 3860, 3860-1, 3860-д;

“Про внесення змін до законів України щодо питання впровадження накопичувачів енергії”, №5436, 5436-1, 5436-2, 5436-д;

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття”, №5736.

У порядку денному також розгляд у першому читанні законопроєктів, що стосуються діяльності судів та правової сфери, зокрема, проєкт Закону “Про правотворчу діяльність”, №5707.

Планується розглянути кілька законопроєктів щодо поштового зв’язку.

Ще парламентарі мають включити до порядку денного законопроєкт “Про внесення змін до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності”, №6192, 6192-1.