У четвер, 1 липня, у Верховній Раді України відбудуться одразу два пленарні засідання.

Про це свідчить порядок денний на сайті ВР.

Під час чергового засідання планується розглянути проєкти постанов про скасування кількох рішень Верховної Ради (зокрема, щодо “податкової амністії”).

Низка законопроєктів заплановані до розгляду у першому читанні, зокрема:

“Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань” (№ 5305);

щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель (№ 3715);

“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з постачання окремих видів продукції тваринництва” (№5425, 5425-1, 5425-2, 5425-д);

“Про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік” щодо спрямування частини коштів програми “Велике будівництво” на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності” (№5551, 5551-1, 5551-2), тощо.

У другому читанні планується розглянути законопроєкти, які стосуються кредитування в сільському господарстві.

У порядку денному є і ряд ратифікаційних законопроєктів та проєктів постанов про перейменування, зміну і встановлення меж населених пунктів.

О 16:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, скликане на вимогу президента Володимира Зеленського. Планується розглянути низку питань, зокрема:

• “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, №5599, 5599-1, 5599-2, 5599-3 (так званий закон про олігархів, ініційований президентом Володимиром Зеленським).

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності” (№ 5655);

• “Про корінні народи України” (№ 5506);

• “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя” (№5501, 5501-1, 5501-д);

• “Про визнання таким, що втратив чинність закону “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (№5502, 5502-1, 5502-д);

• “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, № 5600 (це законопроєкт Кабінету Міністрів, що передбачає підвищення податків та акцизів).