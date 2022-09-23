У селі Капитолівка, що за кілометр від Ізюма у Харківській області місцеві мешканці усіма можливими способами опиралися російській окупації, сподіваючись на очікуючи на звільнення територій.

Про це повідомила українська журналістка Катерина Лихогляд у Facebook.

“Коли стояли окупанти, літня жінка закопала на городі банки зі своїми вишиванками. Ця ж жінка разом зі своєю подружкою скрутили акумулятор з машини росіян, щоб мати змогу під’єднати радіо і слухати українські новини”, — написала Катерина, додавши, з якою втіхою мешканка розповідала, що відібрали в “кацапів” акумулятори.

Ще один чоловік літнього віку “щось накрутив з радіо”, тому йому вдалося спіймати українські хвилі: “Голова села каже, що люди, в яких були тарілки, примудрялися ловити українські телеканали, щоб знати ситуацію на фронті. Потім влаштовували наради й тишком передавали інформацію далі по селу”, — сказала журналістка.

За словами Лихогляд, сільський голова відмовився співпрацювати з росіянами, тому окупанти катували його струмом.

“Усі, хто ловив українські новини, говорять про це з таким запалом і гордістю, в очах стільки авантюризму! Їхня говірка просто з присмаком котляревщини. Їхні господи — охайні та ошатні”, — наголосила журналістка, написавши, що ці люди — це захват і біль водночас.