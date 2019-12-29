Про це вона поінформувала в коментарі журналістам після засідання Київського апеляційного суду.
“Тепер нам потрібно буде з’ясувати, зафіксувати, довести, що їх немає, чому вони не з’являються (на судових засіданнях, – ред.). Потім оголосити їх в розшук, взяти дозвіл на затримання. І буде зупинено провадження. Або ж потрібно змінювати законодавство”, – зазначила адвокат.
Закревська пояснила, що навіть якщо будуть внесені необхідні зміни в законодавство, то дуже велике питання, чи зможе продовжити розгляд справи вже сформована колегія суддів.
Вона додала, що заочне судочинство “означає починати все спочатку”
“А це означає ніколи взагалі ніяк”, – наголосила Закревська.
Адвокат також прокоментувала заміну групи прокурорів у справі.
“Ті прокурори, які не дозволили втручатися в свою роботу, їх замінили, повністю виключили зі справи. І замінили на ту групу прокурорів, яка не має жодного відношення до державного звинуваченням у цій справі. Вони (нові прокурори, – ред.) мали єдину мету – прийти до суду і підтримати апеляційні скарги”, – розповіла Закревська.
За її словами, нові прокурори навіть не читали апеляційні скарги.
Опубліковано Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel Субота, 28 грудня 2019 р.
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