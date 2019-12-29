Адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила, що обмін п'яти колишніх співробітників "Беркута" фактично зупинить розгляд справи по розстрілам на Майдані.

Про це вона поінформувала в коментарі журналістам після засідання Київського апеляційного суду.

“Тепер нам потрібно буде з’ясувати, зафіксувати, довести, що їх немає, чому вони не з’являються (на судових засіданнях, – ред.). Потім оголосити їх в розшук, взяти дозвіл на затримання. І буде зупинено провадження. Або ж потрібно змінювати законодавство”, – зазначила адвокат.

Закревська пояснила, що навіть якщо будуть внесені необхідні зміни в законодавство, то дуже велике питання, чи зможе продовжити розгляд справи вже сформована колегія суддів.

Вона додала, що заочне судочинство “означає починати все спочатку”

“А це означає ніколи взагалі ніяк”, – наголосила Закревська.

Адвокат також прокоментувала заміну групи прокурорів у справі.

“Ті прокурори, які не дозволили втручатися в свою роботу, їх замінили, повністю виключили зі справи. І замінили на ту групу прокурорів, яка не має жодного відношення до державного звинуваченням у цій справі. Вони (нові прокурори, – ред.) мали єдину мету – прийти до суду і підтримати апеляційні скарги”, – розповіла Закревська.

За її словами, нові прокурори навіть не читали апеляційні скарги.

Опубліковано Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel Субота, 28 грудня 2019 р.