Covid-19 Україна

оновлено 15.02.2021 о 17:01

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«Закрийте рупор ФСБ». Націоналісти прийшли до будинку Мураєва

У Києві близько 30 активістів прийшли в понеділок, 15 лютого, до будинку на вул. Волоській в якому, як вони заявили, живе ексдепутат, власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв.

Понеділок, 15 лютого 2021, 18:28

Про це повідомляють #Букви.

Активісти заявили, що намагалися поспілкуватися з Мураєвим під час протестів біля телеканалу, однак той до них не прийшов. Тож вони вирішили прийти до нього додому.

Протестувальники піднялися на поверх, де нібито мешкає екс-депутат, і написали на стіні “Сусід-окупант”. При цьому вони дзвонили у дзвінок і стукали у двері, проте хм ніхто не відкрив.

Після цього протестувальники запалили на вулиці фаєри та димові шашки. Вони заявили, що вимагають, аби телеканал “Наш” закрили. Зокрема через те, що в одному з ефірів Мураєв заявив, що розпад СРСР був “помилкою”.

“Ця людина вважає українська незалежність це помилка, вважає що ми руські і нам треба повернутися до Москви. Його канал практично єдиний в Україні, який прямо працює на Росію”, – заявив один з учасників акції Євген Карась.

В акції брали участь націоналістичні організації “Основа Майбутнього”, “Правий сектор”, “Традиція і порядок”, “Сокіл”.

Нагадаємо, раніше “НАШ” вже неодноразово привертав увагу регулятора. Зокрема, канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через жива трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.

Теги: активисты, Евгений Мураев, телеканал Наш, националисты

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