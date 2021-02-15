«Закрийте рупор ФСБ». Націоналісти прийшли до будинку Мураєва

У Києві близько 30 активістів прийшли в понеділок, 15 лютого, до будинку на вул. Волоській в якому, як вони заявили, живе ексдепутат, власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв.

Про це повідомляють #Букви.

Активісти заявили, що намагалися поспілкуватися з Мураєвим під час протестів біля телеканалу, однак той до них не прийшов. Тож вони вирішили прийти до нього додому.

Протестувальники піднялися на поверх, де нібито мешкає екс-депутат, і написали на стіні “Сусід-окупант”. При цьому вони дзвонили у дзвінок і стукали у двері, проте хм ніхто не відкрив.

Після цього протестувальники запалили на вулиці фаєри та димові шашки. Вони заявили, що вимагають, аби телеканал “Наш” закрили. Зокрема через те, що в одному з ефірів Мураєв заявив, що розпад СРСР був “помилкою”.

“Ця людина вважає українська незалежність це помилка, вважає що ми руські і нам треба повернутися до Москви. Його канал практично єдиний в Україні, який прямо працює на Росію”, – заявив один з учасників акції Євген Карась.

В акції брали участь націоналістичні організації “Основа Майбутнього”, “Правий сектор”, “Традиція і порядок”, “Сокіл”.