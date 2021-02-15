«Закрийте рупор ФСБ». Націоналісти прийшли до будинку Мураєва

Про це повідомляють #Букви.
Активісти заявили, що намагалися поспілкуватися з Мураєвим під час протестів біля телеканалу, однак той до них не прийшов. Тож вони вирішили прийти до нього додому.
Протестувальники піднялися на поверх, де нібито мешкає екс-депутат, і написали на стіні “Сусід-окупант”. При цьому вони дзвонили у дзвінок і стукали у двері, проте хм ніхто не відкрив.
Після цього протестувальники запалили на вулиці фаєри та димові шашки. Вони заявили, що вимагають, аби телеканал “Наш” закрили. Зокрема через те, що в одному з ефірів Мураєв заявив, що розпад СРСР був “помилкою”.
“Ця людина вважає українська незалежність це помилка, вважає що ми руські і нам треба повернутися до Москви. Його канал практично єдиний в Україні, який прямо працює на Росію”, – заявив один з учасників акції Євген Карась.
В акції брали участь націоналістичні організації “Основа Майбутнього”, “Правий сектор”, “Традиція і порядок”, “Сокіл”.
Нагадаємо, раніше “НАШ” вже неодноразово привертав увагу регулятора. Зокрема, канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через жива трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.
- Після застосування санкцій проти нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, що йому належать, точиться дискусія довкола необхідності блокування телеканалу “Наш”.
- 4 лютого під будівлею телеканалу “Наш”, що на вулиці Жилянській в Києві, відбувалася акція протесту. Протестувальники вимагали закрити телеканал. Закінчилося сутичками між протестувальниками та правоохоронцями. Поліція відкрила 2 кримінальних провадження.
- Увечері в суботу, 6 лютого, біля будівлі телеканалу “НАШ” у Києві знову зібралися протестувальники.
- 12 лютого Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу “Наш” ще одну перевірку через поширення у передачі “Марафон” експрем’єром (2010-2014) Миколою Азаровим пропаганди країни-агресора.