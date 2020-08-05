Про це #Буквам стало відомо з Instagram колишнього заступника гендиректора “Укроборонпрому” часів президента Віктора Януковича Максима Глущенко.
Дружина Хомутинника, Світлана, два дні тому опублікувала фото біля літака, вказавши, що вона в Ніцці (Франція).
Друзі Хомутинника розважалася на Verde Beach.
Розважали Хомутинника і його друзів південноафриканський DJ Black Coffee, а також канадський колектив Blond:ish.
На відео видно, що в відро для шампанського вставили прапор України.
Відео Глущенка свідчать про те, що він прилетів на вертольоті в Сен-Тропе, де знаходиться Verde Beach. Там компанія друзів святкувала день народження Хомутинника до пізньої ночі.
Як частування друзям Хомутинника запропонували рибу, а на столі з алкогольними напоями танцювали дівчата в незвичних образах.
Сам Хомутинник поділився відео зі сторіз Глущенко в особистому профілі.
До цього повідомлялося, що дружина екс-нардепа Віталія Хомутинника, Світлана, під час карантину, в червні, на вісім днів літала в Німеччину на шопінг.
Довідка. Віталій Хомутинник родом з Макіївки (Донецька область). Він займається бізнесом з 15 років. Його перше підприємство, “Каскад”, було перетворено в багатопрофільний інвестиційний холдинг, що працює й понині.
З 2002 року був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, будучи наймолодшим в партійному списку.
У 2014 році пройшов в Раду, як самовисуванець, очоливши депутатську групу “Відродження”. Згідно з декларацією за 2014 рік, заробив 293,8 млн гривень.
Має спільне газовидобувне підприємство з українським олігархом Ігорем Коломойським.
Хомутинник неодноразово ставав учасником історій в зв’язку з оприлюдненням SMS-листувань з різними держчиновниками. 4 лютого 2015 року журналісти сфотографували під час засідання Верховної Ради листування депутата з губернатором Одеської області Ігорем Палицею. У ній обговорювалися грошові схеми і домовленості, пов’язані з митницею.
25 грудня 2018 року було включено до списку осіб, щодо яких Росія ввела санкції.
- 19 січня дружина відомого шоумена і волонтера Сергія Притули Катерина з розмахом відзначила свій 35-й день народження. Свято дружина шоумена провела в компанії друзів і членів сім’ї. Судячи з фото і відео, якими подруга Катерини поділилася зі своїми фолловерами, на святі були присутні старша сестра іменниці Світлана зі своїм чоловіком екс-нардепом від “Партії регіонів” Віталієм Хомутинником, а також відома ведуча Маша Єфросиніна зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який є главою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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