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«Закрийте небо над Україною, і ми впораємось з війною» – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська закликала Захід запровадити над Україною безпольотну зону. Дружина Президента звернулась із відкритим листом до Західних ЗМІ.

Середа, 9 березня 2022, 02:39
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Відповідне звернення Олена Зеленська розмістила у Facebook.

“Хочу відповісти цим листом одразу всім. Це моє свідчення з України. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста й села були сповнені звичного життя. 24 лютого ми всі прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, у наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки. Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення “спецоперацією”, – це вбивство мирних людей!” – заявила Олена Зеленська.

Зеленська зазначила, що в небезпеці перебувають діти та дорослі люди, які потребують інтенсивної терапії та постійного лікування, водночас котрих російські терористи утримують фактично у заручниках обстрілюючи “зелені коридори”.

Перша леді наголосила, що кремлівські пропагандисти хвалилися, що українці зустрінуть їх квітами, як визволителів. Натомість українці зустрічають їх коктейлями Молотова.

Вона подякувала міжнародним організаціям та країнам за підтримку України та за надання гуманітарної допомоги, а також за прийняття біженців та надання їм притулку.

Дружина президента зазначила, що Україна хоче миру, але буде захищати свої кордони. Вона закликала запровадити над країною безпольотну зону, щоб убезпечити гуманітарні коридори для мирних мешканців, які тікають від бойових дій.

“Нам потрібно, щоб ті, хто при владі, закрили наше небо! Закрийте небо, і ми самі впораємося з війною на землі”, – закликала перша леді.

Зеленська закликала ЗМІ усього світу поширювати правду про те, що відбувається в Україні. За її словами, в інформаційній війні, яку веде РФ, кожен доказ може мати вирішальне значення.

Окрім цього, Олена Зеленська висловила переконання, що Україна обов’язково переможе, адже у нас є зброя і вона називається єдність – єдність у любові до України.

Теги: заклик, закрити небо, західні ЗМІ, Олена Зеленська

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