Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів та НАТО закрити небо над Україною.

Про це він заявив у своєму Twitter.

Кулеба нагадав, як вчора тисячі мирних жителів Енергодара вийшли на вулицю, щоб протистояти російським загарбникам та захистити Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС на території Європи.

Він наголосив, що наразі Україна потребує захисту в небі, тому варто негайно закрити повітряний простір, аби забезпечити додатковий захист України від атак РФ з повітря.