Про це він заявив у своєму Twitter.

Кулеба нагадав, як вчора тисячі мирних жителів Енергодара вийшли на вулицю, щоб протистояти російським загарбникам та захистити Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС на території Європи.

Фото: Дмитро Кулеба

Він наголосив, що наразі Україна потребує захисту в небі, тому варто негайно закрити повітряний простір, аби забезпечити додатковий захист України від атак РФ з повітря.

Це справжня Народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. На цьому фото мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі вчора. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!” — написав Кулеба.