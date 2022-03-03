Про це він заявив у своєму Twitter.
Кулеба нагадав, як вчора тисячі мирних жителів Енергодара вийшли на вулицю, щоб протистояти російським загарбникам та захистити Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС на території Європи.
Він наголосив, що наразі Україна потребує захисту в небі, тому варто негайно закрити повітряний простір, аби забезпечити додатковий захист України від атак РФ з повітря.
Це справжня Народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. На цьому фото мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі вчора. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!” — написав Кулеба.
- Нагадаємо, що більше мільйона громадян України та світу підписали петицію з проханням НАТО закрити небо над Україною.
- Також Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що наразі для української влади завдання номер один — домогтися безпольотної зони над Україною.
- Водночас Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС днями. Заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач зазначив, що для цього потрібне відповідне політичне рішення.