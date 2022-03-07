Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

П’ятий Президент України Петро Порошенко дав інтерв’ю американського телеканалу Fox News, в якому закликав країни Заходу закрити небо над Україною та надати більше зброї: безпілотників, літаків і протитанкових засобів.

Політик зауважив:

Це надзвичайно важливо – тримати під захистом українське небо, протиповітряний захист нашої землі. Звісно ж, нам потрібні військові літаки з тим, щоб захистити українські атомні електростанції. Ядерне ураження не знає кордонів. І навіть стаття 5 Договору про НАТО не захистить у такому випадку від катастрофічного божевілля Путіна

Порошенко наголосив, що Україні потрібно надати винищувачі для захисту цивільного населення від авіаударів ворога. А кожна година зволікання коштуватиме сотні життів українців. Політик зауважив, що турецькі ударні дрони “Байрактар” є дуже ефективними у боротьбі з технікою супротивника. Порошенко також закликав країни НАТО скоординуватися, аби постачання цього виду озброєння було продовжене.

Насамкінець П’ятий президент наголосив, що українському війську потрібні протитанкові комплекси Javelin та NLAW, які показали свою високу ефективність у боротьбі з броньованою технікою ворога. Також політик зауважив, що Україні потрібна значна кількість ПЗРК “Stinger” для боротьби з повітряними цілями. Порошенко наголосив, що ця зброя потрібна ЗСУ не лише для захисту своєї держави, а й для захисту європейської та світової безпеки.