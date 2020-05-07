Закриття Стерненка в СІЗО призведе до масштабного суспільного конфлікту, – «слуга» Колєв

Про це у Facebook написав народний депутат від “Слуги народу” Олег Колєв.
“Така спроба призведе до виникнення широковизнаного «в’язня совісті» і масштабного агресивного суспільного конфлікту, який ще більше поляризує суспільство і призведе до радикалізації активних громадян, замість того, що нам всім необхідно — пошуку консенсусу і консолідації навколо побудови країни, завдань подолання епідемії і економічної кризи в умовах карантину, відсутнього потоку валюти від українців, що працюють за кордоном і глобального падіння спросу”, – написав нардеп.
Колєв заявив, що у нього бгато питань “до проведених по справі пана Стерненка експертиз, ходу розслідування взагалі і потенціальної появи нової справи на Сергія, замість розслідування тих, що вже йдуть”.
“Це ще більше дискредитує весь процес”, – написав Олег Колєв.
Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.
- Венедиктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.
- Вже кілька українських фанатських рухів висловили підтримку активісту Сергію Стерненку і заявили про готовність до протестів у разі його арешту.