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Закриття Стерненка в СІЗО призведе до масштабного суспільного конфлікту, – «слуга» Колєв

Підозра і закриття одеського активіста Сергія Стерненка в СІЗО призведе до масштабного агресивного суспільного конфлікту.

Четвер, 7 травня 2020, 09:59

Про це у Facebook написав народний депутат від “Слуги народу” Олег Колєв.

“Така спроба призведе до виникнення широковизнаного «в’язня совісті» і масштабного агресивного суспільного конфлікту, який ще більше поляризує суспільство і призведе до радикалізації активних громадян, замість того, що нам всім необхідно — пошуку консенсусу і консолідації навколо побудови країни, завдань подолання епідемії і економічної кризи в умовах карантину, відсутнього потоку валюти від українців, що працюють за кордоном і глобального падіння спросу”, – написав нардеп.

Колєв заявив, що у нього бгато питань “до проведених по справі пана Стерненка експертиз, ходу розслідування взагалі і потенціальної появи нової справи на Сергія, замість розслідування тих, що вже йдуть”.

“Це ще більше дискредитує весь процес”, – написав Олег Колєв.

Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Теги: Ирина Венедиктова, ДБР, ДБР, Ирина Венедиктова, Сергій Стерненко, Слуга народу, СИЗО, ультрас

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