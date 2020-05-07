Закриття Стерненка в СІЗО призведе до масштабного суспільного конфлікту, – «слуга» Колєв

Про це у Facebook написав народний депутат від “Слуги народу” Олег Колєв.

“Така спроба призведе до виникнення широковизнаного «в’язня совісті» і масштабного агресивного суспільного конфлікту, який ще більше поляризує суспільство і призведе до радикалізації активних громадян, замість того, що нам всім необхідно — пошуку консенсусу і консолідації навколо побудови країни, завдань подолання епідемії і економічної кризи в умовах карантину, відсутнього потоку валюти від українців, що працюють за кордоном і глобального падіння спросу”, – написав нардеп.

Колєв заявив, що у нього бгато питань “до проведених по справі пана Стерненка експертиз, ходу розслідування взагалі і потенціальної появи нової справи на Сергія, замість розслідування тих, що вже йдуть”.

“Це ще більше дискредитує весь процес”, – написав Олег Колєв.