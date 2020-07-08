Адвокат Ілля Новіков повідомив про закриття однієї з кримінальних справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка - щодо заводу "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська кузня").

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

“Кримінальну справу по “Ленінській кузні” (одну з 24 “справ Порошенка”) сьогодні закрито. Я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького”, – зазначив Новіков.

Адвокат уточнив, що Корецький має намір розповісти ЗМІ про тиск, який чинився на слідчих.

“На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі”, – наголосив Новіков.

Адвокат також виклав короткий відеокоментар Корецького, в якому той заявив про тиск з метою відкриття кримінальних проваджень.

“Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, “харківські”, починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: “Немає складу злочину. Нема! Давайте будемо приймати законні рішення”. А вони кажуть, що ти “уходи”, бо для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш… То звісно, що я готовий вийти на пресу. Я прийняв це рішення”, – наголосив Корецький.

Тим часом керівник видання “Главком” Віктор Шлінчак анонсував викривальне інтерв’ю Корецького, яке той дав кільком ЗМІ. У ньому йдеться “про безперспективність справи про призначення Сергія Семочка”, “внутрішню кухню Держбюро розслідувань”, роль генпрокурора Ірини Венедіктової і першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова “в створенні конвеєра справ”.