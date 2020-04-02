Влада Тернополя посилили заходи карантину, заборонивши роботу практично всіх торгових майданчиків, а також заборонивши громадянам ходити без масок.

Про це повідомили на сайті міськради Тернополя.

У громадських місцях заборонено знаходиться без маски або респіратора.

У місті заборонили роботу всіх ринків, стихійну торгівлю, реалізацію продуктів харчування (якщо вони не упаковані). Не дозволено працювати магазинам і торговим рядам з товарами промислової групи.

Не можуть працювати лазні, сауни, салони краси, перукарні.

Повинні бути закриті торгово-розважальні центри, крім випадків, коли на їх території є продуктові супермаркети.

У місті заборонена робота закладів громадського харчування (бари, ресторани, кафе), але дозволена доставка їх продукції.

Серед іншого, повинні припинити діяльність ломбарди і приватні стоматологічні кабінети.

Що стосується послуг в сфері охорони здоров’я, то до пацієнтів стаціонару, в тому числі вагітних і породіль, не пускатимуть відвідувачів. Також заборонені партнерські пологи, проведення планових медоглядів.

Жителям заборонено відвідувати дитячі та спортивні майданчики.

Транспортні засоби зможуть їздити на територію міжнародного автовокзалу “Тернопіль” тільки за спеціальним графіком і маршрутом.

Дозволена робота станцій шиномонтажну, автомийок самообслуговування, торгівля засобами зв’язку, послуги з ремонту комп’ютерів, хімчисток, СТО, державних стоматологий, банків, нотаріусів.

У разі необхідності проведення похорону, його потрібно організовувати тільки на відкритій території, за умови, що будуть присутні до 10 осіб на відстані не менше 2 метрів один від одного. Присутні повинні мати маски і рукавички.