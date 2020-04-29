Українець Рустам Гаджиєв не може повернутися до Україну з ОАЕ на похорон маленької дочки через скасовані авіарейси.

Про це він написав у Facebook.

“Якщо ви думаєте, що мертва дитина це найстрашніше, це не так. Страшно, що ти не можеш до неї приїхати. Не можеш втішити вбиту горем дружину. У мене немає ілюзій, що мені хтось щось винен, я не прошу грошей або безкоштовний квиток. Я купив квитки, але вже два рейси з ОАЕ скасували – на 25.04 і 28.04.

Я прошу!!! Благаю !!! Будь ласка, допоможіть, потрапити з ОАЕ до України. Я готовий пішки йти, будь-які стикування підійдуть. Допоможіть, будь ласка, попрощатися з моєї Євочкою “, – написав чоловік.

Пізніше він сказав, що є варіант летіти до Мінська, а звідти вже в Україну.

“Але мені потрібні гарантії, що Республіка Білорусь мене випустить, а Україна впустить”, – зазначив Рустам Гаджиєв.

Перед цим консульство України в ОАЕ повідомило про те, що скасували авіарейс компанії Air Arabia, що мав вилетіти 28 квітня. А ще підкреслили, що авіакомпанія зобов’язана оперативно повернути гроші за квитки.

Пізніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про те, що Україна відновлює спецрейси для українців, які повертаються додому.

У списку значаться і Дубаї (попередній скасований рейс з ОАЕ повинен був вилитіти з аеропорту Шарджа). Але рейс призначено на 3 травня.

“Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції”, – підкреслив Криклій.

Варто зазначити, що в коментарях під публікацією Гаджиєва міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що між Україною та Білоруссю діє угода про транзитний пропуск наших громадян.

Пізніше Рустам Гаджиєв розповів, що “квитки є, завтра (28.04) вилітаю в Амстердам, а в четвер (30.04) у Мінськ.