Церкви США відзначають Великдень під час пандемії різними способами. Більшість з них проводять служіння онлайн.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Для багатьох християн Пасха цього року була кардинально іншою: вдома, в самоізоляції. Ніяких великодніх парадів, ніякого полювання на яйця, ніякої церкви взагалі.

Під час спалаху коронавірусу церква не проводить громадських богослужінь через необхідність соціальної дистанції між людьми. Собори залишаються закритими для широкого загалу.

Пандемія спустошила площу паломників Святого Петра, змусила замовкнути Хор Мормонської скинії і закрила храм Гробу Господнього в Єрусалимі.

Церкви по всьому світу, зазвичай заповнені прихожанами, залишилися порожніми цієї неділі.

Урядовці, в тому числі віце-президент Майк Пенс, закликали американців залишитися вдома на свята. На богослужінні можуть перебувати не більше 10 осіб. Згідно з декількома опитуваннями, більшість християн дотримуються всіх цих вимог.

Замість переповнених церков цієї неділі були прямі трансляції. Більшість великодніх служб в цьому році були такими: священик, майже порожня церква і онлайн-богослужіння.