Апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), які по всій Україні почали екстрено закуповувати, може вистачити лише на невеликий спалах атипової пневмонії Covid-19.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Страх і реалії українських лікарень: чому апарат ШВЛ з гаража не допоможе, але буде битва гаманців”.

Виділяти кошти на купівлю тест-систем і апаратів, які потрібні при важких пневмоніях, почали чи не в кожній області України. Чотири апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) закупить Мукачево, Львівська обласна рада планує придбати 60 штук. У самому Львові виділять 9 млн грн на купівлю більш дорогого апарату ЕКМО. На Полтавщині докуплять додатково 100 апаратів ШВЛ. Ще сотню мають доставити в обласні центри власники компанії “Епіцентр К”. Бізнес у регіонах теж закликають допомагати лікарням.

На думку інфекціоніста однієї зі столичних лікарень, таких об’ємів обладнання має вистачити, але на невеликий спалах.

“Це допоможе, коли є кілька випадків. З району можна привезти десять, нехай сто людей в область, але якщо буде спалах, це може обернуся багатьма жертвами. Але нарешті у нас стали звертати увагу на таке обладнання. Воно знадобиться й після того, як пандемія пройде. Такі апарати врятують багато людей з пневмоніями у майбутньому”, – зазначив інфекціоніст.

У Києві є вже понад 300 апаратів штучного дихання, зокрема ними оснащені й карети швидкої допомоги. Скоро закуплять ще одну партію апаратів, сказав на брифінгу 20 березня міський голова Києва Віталій Кличко.

У регіони закуповують переважно апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), які лише допомагають легеням дихати. Ним можна вилікувати багато пневмоній, але атипові пневмонії протікають з більш блискавичним і тотальним ураженням легень. Тоді легені вже не виконують свою функцію, і допомагає лише апарат ЕКМО – екстракорпоральна мембранна оксигенація. Апарат повністю замінює функцію легенів (“штучні легені”), пояснює кардіохірург Інституту серця Назар Озерянський.

У закладі, де він працює, перестали виконувати планові втручання, звільняють палати для можливих хворих із коронавірусом, а пацієнтів із серцево-судинними хворобами (інфарктами) приймають тільки по швидкій.

“Чув, що дехто з бізнесу закуповує апарати штучної вентиляції легень собі особисто. Але тільки наявність обладнання проблеми не вирішує. Якщо у реанімації, приміром, обладнані 12 кисневих точок, то більше 12 апаратів до них не під’єднаєш. Технічно це неможливо”, – каже він.

Світ і Україна не готові до пандемії коронавірусу, каже лікар: “До цього не можна бути готовим в принципі. Такий наплив пацієнтів не може передбачити будь-яка країна світу: хворих більше, ніж місць у лікарнях, ніж апаратури, ніж лікарів. Пандемія – це вихід за рамки всіх можливих прогнозів навіть в країнах, де медицина на високому рівні. Вірус переграв медицину за всіма факторами, тому епідемія стала пандемією. Всі мають зрозуміти, що це небезпечно, і суворо дотримуватись правил карантину. Коли є загроза для людства, то розраховувати на самосвідомість громадян важко. Треба вводити жорсткий контроль заходів карантину”.