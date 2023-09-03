Майданчик державних закупівель Prozorro оприлюднив дані щодо результатів закупівель Міноборони у 2023 році. За багатьма показниками закупівлі стали ефективнішими, ніж до повномасштабної війни. Зокрема, середня кількість поданих пропозицій зросла на 21% – з 3,11 до 3,94. Закупівлі відбуваються швидше – середня тривалість тендерів за спрощеною процедурою закупівель зменшилася з 37 до 30 днів. Середній відсоток економії зріс у понад 15 разів – з 1,02% до 15,67%. Менше закупівель провалюються – у 2021 році таких було 40%, а у 2023 році показник впав до 18%.

У Prozorro також зазначили, що важливу роль у рішенні знову здійснювати прозорі та відкриті торги відіграв колегіальний орган з питань тилового забезпечення, до якого входили представники Міноборони та громадськості. Громадськість у колегіальному органі представляє відома волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова. Саме вона активно боролась за те, щоб всі тилові закупівлі для армії були виведені на Prozorro.

“Пишаюсь нашою роботою, і щиро вдячна моїм колегам співробітникам міністерства оборони, які приймають рішення. Нас 14 чоловік. І як показала практика, і 14 людей здатні робити величезні зміни. А я можу тільки згадати спротив проти виведення торгів на Prozorro. Але я колись це опишу в мемуарах. Йдемо далі!”, – написала Ярова на своїй сторінці в Фейсбук.

Дописи: Facebook Prozorro, Facebook Dana Yarovaya