Про це він повідомив в інтерв’ю на українських телеканалах.
Порошенко мовив з території 206-го батальйону територіальної оборони. Він зауважив, що за його спиною знаходиться переобладнані кулеметні броньовані пікапи для швидкого реагування на блокпостах, для захисту, потужний кулемет ПКМ, а також броньований захист кулеметника.
“Ми будемо намагатися зробити все для того, щоб забезпечити українських військових”, — наголосив Порошенко.
Він сказав, що сьогодні закуплено 1 100 штук бронепластин, які завтра вже будуть бронежилетами для Збройних сил України. За його словами, лише за останніх п`ять днів він закупив більше ніж 2,5 тисяч комплектів для виготовлення бронежилетів.
“Я думаю, що протягом тижня вони вже надійдуть у підрозділи територіальної оборони Києва й у Збройні сили України. Тому що ми маємо захистити українських військових в бою”, – зазначає Порошенко.
Наразі здійснюється величезна кількість гуманітарних проєктів. Зокрема передані кулемети, ведеться велика робота щодо закупівлі шоломів.
“Ми закупили десятки тепловізорів, сотні радіостанцій. І все це сьогодні забезпечує ефективну взаємодію. Витрачено лише з благодійних фондів більше ніж 2 мільйонів доларів за ці 16 днів”, – констатував лідер “Європейської Солідарності”.
Водночас ведуться переговори про постачання літаків, протитанкових зенітних комплексів, боєприпасів, про надання системам радіозахисту в Україну.
- Нагадаємо, що існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
- Раніше завод “Кузня на Рибальському” передав півтисячі кулеметів ПКМ (Покемон), які виготовлялись на експорт, для Збройних Сил України. Завдяки цьому можна оснастити шість бригад української армії.
- Також Петро Порошенко закликав країни Заходу надати Україні більше зброї: літаки, “Джевеліни” та “Байрактари”.