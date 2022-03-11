П'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розповів, що з перших днів російського вторгнення забезпечує підрозділи тероборони та Збройних Сил України озброєнням та засобами захисту. Також веде активні переговори з союзниками України, закликаючи їх збільшити поставки протиповітряних та протитанкових засобів.

Про це він повідомив в інтерв’ю на українських телеканалах.

Порошенко мовив з території 206-го батальйону територіальної оборони. Він зауважив, що за його спиною знаходиться переобладнані кулеметні броньовані пікапи для швидкого реагування на блокпостах, для захисту, потужний кулемет ПКМ, а також броньований захист кулеметника.

“Ми будемо намагатися зробити все для того, щоб забезпечити українських військових”, — наголосив Порошенко.

Він сказав, що сьогодні закуплено 1 100 штук бронепластин, які завтра вже будуть бронежилетами для Збройних сил України. За його словами, лише за останніх п`ять днів він закупив більше ніж 2,5 тисяч комплектів для виготовлення бронежилетів.

“Я думаю, що протягом тижня вони вже надійдуть у підрозділи територіальної оборони Києва й у Збройні сили України. Тому що ми маємо захистити українських військових в бою”, – зазначає Порошенко.

Наразі здійснюється величезна кількість гуманітарних проєктів. Зокрема передані кулемети, ведеться велика робота щодо закупівлі шоломів.

“Ми закупили десятки тепловізорів, сотні радіостанцій. І все це сьогодні забезпечує ефективну взаємодію. Витрачено лише з благодійних фондів більше ніж 2 мільйонів доларів за ці 16 днів”, – констатував лідер “Європейської Солідарності”.

Водночас ведуться переговори про постачання літаків, протитанкових зенітних комплексів, боєприпасів, про надання системам радіозахисту в Україну.