Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за підсумками антикорупційної експертизи дійшло висновку про наявність ризиків у виведенні закупівель юридичних послуг для НБУ з-під дії Закону України “Про публічні закупівлі”.

Про це повідомили на сайті НАЗК.

Як сповіщалося, в серпні група нардепів, зокрема, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, внесли до парламенту законопроєкт №5852, який дав би Нацбанку змогу закуповувати юридичні послуги без проведення тендерів. 10 вересня його прийняли за основу, також він вже включений до порядку денного Ради.

НАЗК провело антикорупційну експертизу, яка показала, що це обмежить прозорість процедур.

“НБУ не буде зобов’язаний публікувати жодної інформації про такі закупівлі в Prozorro. Громадськість не зможе відмоніторити, які юридичні компанії залучає НБУ та скільки коштів він на це витрачає”, — наголосили в агентстві.

Водночас агентство врахувало позицію нардепів, що скаржаться, що процедура закупівлі юридичні послуги для представництва за кордоном на відкритих торгах є тривалою та надто обтяжливою.

З урахуванням цього НАЗК пропонує дозволити використовувати переговорну процедуру.

“Таку процедуру успішно застосовують Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ при закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів та арбітражів”, — зазначили в агентстві.