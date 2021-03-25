Бізнесмен та "агент НАБУ" Євген Шевченко, підозрюваний у створенні "ПВК Семенченка", обговорював перевезення та продаж зброї з Росії українським оборонним підприємства та за кордон.

Відповідну інформацію на брифінгу 25 березня озвучив начальник управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький.

Як відомо, СБУ вважає, що саме Шевченко опікувався забезпеченням “ПВК Семенченка” зброєю та військовим обладнанням. Крім цього, СБУ ввадає, що Шевченко також причетний до постачання зброї з Росії до України, Іраку, Сирії та Афганістану.

Як докази цього, спецслужба представила скріншоти листування Шевченка та Семенченка, зокрема, щодо затримки під час перевезення товару з Новосибірська, термінів постачання, кількості тощо.

Товари військового призначення, що безпосередньо згадуються в листуванні — криптомаршрутизатори, елементи системи управління вогнем тощо.

Також було надано аудіозаписи спілкування Шевченка з невідомими особами — потенційними замовниками. Суть їхніх розмов — умови постачання товару, ціни, терміни, тощо. На наданих СБУ записах обговорюється придбання клістронів.

Окрему увагу Невмержицький звернув на зв’язки Шевченка із керівником ТОВ “Оптімумспецдеталь” — компанії-постачальника запчастин підприємствам “Укроборонпром” — Андрієм Рогозою.

Рогоза, нагадаємо, є фігурантом розслідування Bihus.info щодо корупції в оборонній сфері, що лягло в основу розслідування НАБУ.

Разом Шевченко та Рогоза, за версією слідства, причетні до постачання товарів військового призначення з РФ та подальшої їх реалізації на оборонні підприємства України.