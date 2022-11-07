Про це політики повідомив у Facebook.
За наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.
“Шість бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію. Ще за 8 бронемашин внесений авансовий платіж і оформлюються наступні ліцензії”, – зазначив Порошенко.
Він нагадав, що місяць тому домовились із владою Великої Британії про постачання партії бронемашин. І зауважив, що кожне таке постачання – це як мінімум три ліцензії: одна – експортна, яку надає країна-постачальник, друга – транзитна, її надає Польща, третя – українська.
За словами п’ятого президента, ці машини об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті наших воїнів і “добре давить русню”. Техніка спроможна проїжджати окопи до 2 метрів ширини, переїжджати перешкоди розміром до 0,5 метра та занурюватися у воду до 1 метра.
“Крок за кроком ми посилюємо броню нашої армії. Дякую волонтерам ГО Справа Громад і кожному, хто долучився до збору коштів. Разом ми непереможні!”, – наголосив Порошенко.
Місяць тому у Великій Британії Петро Порошенко повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Політик побував на військових складах, звідки техніку постачать в Україну.
Зауважимо, що у британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три – члени екіпажу.
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