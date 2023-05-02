Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР". Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення РФ і поповнила "бюджет" бойовиків на загальну суму у понад 50 млн гривень.

Про це інформують пресслужба Офісу генпрокурора України та СБУ.

За даними слідства, після окупації у 2014 році частини Донецької області захоплено два українські підприємства – ТОВ “Дебальцівський завод металургійного машинобудування” і ТОВ “Завод “Ремкомунелектротранс”, що спеціалізувалися на виготовленні ливарної продукції.

Загарбники перереєстрували їх у так званому “департаменте государственной регистрации министерства доходов и зборов ДНР” як власність окупаційної влади РФ. Відтак Україна припинила з цими товариствами будь-які відносини.

Для безперешкодної реалізації продукції та приховування реальних даних про виробника нові “власники” зареєстрували низку “дочірніх” підприємств. У такий спосіб налагоджували протиправний механізм постачання товару в Україну, а також зв’язки із суб’єктами господарювання, зареєстрованими на її території.

За даними слідства, власник, директор та бухгалтер кількох підприємств із Житомирщини погодилися купувати продукцію ливарного виробництва для подальшого перепродажу українським підприємствам гірничої галузі.

Надалі спільники готували митну документацію, забезпечували перевезення продукції вантажним транспортом, подавали у контролюючі органи фінансову і податкову звітність від імені українських підприємств, здійснювали банківські безготівкові перекази на рахунки постачальників.

У такий спосіб у 2017-2022 роках підозрювані перерахували понад 50 млн грн (113 млн російських рублів) за продукцію, яка поставлялася з тимчасово окупованої території Донеччини.

Вони діяли умисно та усвідомлювали, що сплачені ними кошти використовуватимуться для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації “ДНР”. Зокрема відомо, що на ТОВ “Дебальцівський завод металургійного машинобудування” на сьогодні здійснюється ремонт військової техніки окупаційних збройних формувань РФ.

Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам схеми про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Планується винесення на розгляд РНБО України пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки.