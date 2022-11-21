Австрія успішно зменшила свою залежність від постачання газу з РФ, повідомила 21 листопада міністерка з питань клімату Леонора Гевесслер.

Про це інформує CNN.

Частка РФ в загальних постачаннях газу в Австрію впала з 79% у лютому до 21% у вересні, констатувала Гевесслер.

Міністерка висловила вдячність всім, хто допоміг – постачальникам енергії, які працювали над пошуком нових країн постачання, і всім, хто зміг заощадити енергію вдома.

“Ясно одне: ми ще не дійшли до кінця шляху. По-справжньому вільними ми будемо лише тоді, коли зможемо повністю обійтися без російського газу. Ми працюємо над цим щодня повною швидкістю”, – запевнила глава німецького відомства.

Своєю чергою, Міністерство клімату Австрії опублікувало у Twitter графік, який показує, що імпорт з інших джерел відповідно збільшився. Зараз Норвегія є основним альтернативним постачальником газу.

“Альтернативні маршрути: хоча лише близько третини обсягів, які раніше постачалися, надходить до Австрії через український маршрут з Росії, імпорт газу з Німеччини наразі досягає рекордного рівня”, — йдеться у повідомленні.

Австрійські газові запаси зараз заповнені на 95,53% від потужності, додали у відомстві.

У CNN зауважили, що зараз багато європейських економік працюють над тим, щоб зменшити свою залежність від імпорту російського палива після того, як Москва повномасштабно вдерлася в Україну 24 лютого.