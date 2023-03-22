Важливість відносин між Росією та Китаєм зросла для обох сторін, оскільки Вашингтон запровадив санкції проти РФ та обмежив доступ Китаю до американських технологій з міркувань безпеки.

Про це сповіщає Associated Press.

Як повідомляється, Китай є не просто дипломатичним партнером Москви в протистоянні тому, що вони вважають домінуванням США у світі. КНР є найбільшим покупцем російської нафти та газу, що допомагає Кремлю протистояти санкціям Заходу на тлі вторгнення Росії в Україну.

“Росія може хвилюватися щодо посилення залежності від Китаю, але в неї немає інших хороших варіантів”, – сказав Лі Сінь, директор Інституту європейських досліджень Шанхайського університету політичних наук і права.

Зазначено, що цього місяця Сі звинуватив Сполучені Штати у спробі заблокувати економічний розвиток Китаю. “Є відчуття, що США та американські союзники прагнуть стримати Росію та Китай”, — сказав Лі Мінцзян, експерт з міжнародних відносин.

Крім того, додається, що перед минулорічним вторгненням Росії в Україну Сі та Путін заявляли, що у них “безмежна дружба”. Проте Пекін продемонтрував, що існують межі. КНР уникає відкритого надання Росії військової допомоги, оскільки, як попередив Джо Байден, це спричинить “невідомі наслідки” для Китаю.

Наголошено, що до 2020 року перевага Китаю над Росією зросла в кілька разів. За даними Міжнародного валютного фонду, економіка країни була в 10 разів більшою за російську.

Як зауважують у виданні, імпорт Китаю з Росії, переважно нафти та газу, зріс на 49% минулого року до 76,4 мільярда доларів. Газета “Global Times” повідомила, що в січні та лютому Росія випередила Саудівську Аравію як найбільшого іноземного постачальника нафти в Китай.