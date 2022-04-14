Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Як встановили слідчі, чоловік перейшов на бік країни-агресора в лютому 2022 року. Спільно з ними він патрулював вулиці, залякував і погрожував місцевим мешканцям вбивством, здавав позиції українських військових. Ба більше, він разом із російськими військовими бив і катував людей, які підтримували Збройні сили України, чинили опір загарбникам та не погоджувалися на співпрацю.
Правоохоронці затримали підозрюваного на Дніпропетровщині, де він переховувався після звільнення Київщини від російських військ. Стосовно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) КК України.
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