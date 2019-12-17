«Залишатись – це компроміс із совістю»: Заступниця Скалецької звільняється

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Прийняла рішення про відставку. Відповідну заяву подано керівництву. Трохи більше трьох місяців тому я погодилась стати заступником міністра охорони здоров’я. […] Я знала і дуже чітко розуміла, що в деяких напрямках, де особливо гостро назріла необхідність кардинальних змін, ми зустрінемо спротив тих, кому всі ці 28 років (а може й більше) було комфортно в умовах існування непрозорих правил, ще радянських підходів до розподілу ресурсів держави, колективної безвідповідальності та патерналізму. Знала, що зустрінемо критику тих, хто “за зміни, тільки не в нашому колгоспі”, – йдеться в повідомленні.

За словами Качурець, вона була переконана, що міністерка Зоряна Скалецька, яку вона знала зі студентських років як викладачку і експертку з медичного права, також розуміє необхідність приймати часом непопулярні, але потрібні рішення, а також усвідомлює важливість командної роботи.

“Однак вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться. Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс – щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків – ігнорувалися або блокувалися. Я як заступник міністра не бачила та не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Для більшості працівників в МОЗ ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою”, – зазначила вона.

Качурець наголосила, шо до цього часу відсутній затверджений наказом розподіл обов’язків між заступниками.

“Без розподілу обов’язків ніхто з заступників не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження та працювати на результат, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність. Одночасно з діяльністю заступників, певні паралельні завдання могли ставитися радникам в обхід заступників, а після скасування інституту радників – тим же людям, але вже без відповідного статусу. Проведено численні зустрічі з цілеспрямованим залученням діячів, які “дореформували” українську медицину впродовж 25 років до стану, який ми спостерігали до початку реформ. Домовленості з теперішнім “самопроголошеним” керівництвом Одеського медуніверситету є чітким сигналом, що держава в особі МОЗ схвалює будь-які, навіть рейдерські, методи боротьби за керівництво університетом і розпил державних коштів, а не відстоює позицію відновлення правового порядку та притягнення до відповідальності осіб, які зухвало порушують закон. І це в умовах задекларованого президентом та Урядом курсу на боротьбу з рейдерством”, – пояснила заступниця міністра.

Крім того, Качурець зазначила, що за 3 місяці вона переконалася, що політичні рішення відкладаються, а публічно озвучується позиція, яка не обговорювалася всередині МОЗу, або обговорювалася без участі фахівців, які безпосередньо над ними працюють.

“Сотні сторінок аналітичних записок, матеріалів, проектів рішень, наданих міністру у різних формах – не беруться до уваги або вважаються недостатніми без пояснення позиції. Я як заступник міністра вважаю неприпустимим такий незрозумілий і непрозорий процес прийняття/неприйняття рішень. Залишатись надалі на посаді для мене з багатьох причин – це компроміс із совістю, на який я не піду”, – резюмувала вона.