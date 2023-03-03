"Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Відтак у застосунку "Дія" створили голосування щодо перейменування "Південно-Західної залізниці".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Отже, проголосувати за нову назву для філії “Укрзалізниці” може кожен українець у застосунку “Дія”. Опитування триватиме з 3 до 10 березня.

У відомстві пояснили, що “Південно-Західна залізниця” географічно розташована на півночі України. Але отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною. Тепер українці можуть долучитися до дерусифікації регіональної філії “Укрзалізниці”, проголосувавши за нову назву в “Дії”.

Щоб узяти участь в опитуванні, необхідно авторизуватися у застосунку, обрати “Послуги”, а далі – “Опитування”.

Під час голосування можна обрати один із чотирьох варіантів:

Київська залізниця;

Столична залізниця;

Центральна залізниця;

Північна залізниця.

Результати будуть доступні після завершення опитування.

“Минулого тижня ми презентували програму “Залізна українізація”. Починаємо перейменування двох наших регіональних філій, на що чекали вже давно. Отже, логіка перейменування така: чотири із шести наших регіональних філій мають назву відповідно до міста, в якому розташовано їхні апарати управління. Ще дві мають назви, які не містять у собі жодної логіки щодо їх географічного розташування. Настав час це змінити. За допомогою “Дії” оберемо оптимальні варіанти назв”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін.