Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Отже, проголосувати за нову назву для філії “Укрзалізниці” може кожен українець у застосунку “Дія”. Опитування триватиме з 3 до 10 березня.
У відомстві пояснили, що “Південно-Західна залізниця” географічно розташована на півночі України. Але отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною. Тепер українці можуть долучитися до дерусифікації регіональної філії “Укрзалізниці”, проголосувавши за нову назву в “Дії”.
Щоб узяти участь в опитуванні, необхідно авторизуватися у застосунку, обрати “Послуги”, а далі – “Опитування”.
Під час голосування можна обрати один із чотирьох варіантів:
- Київська залізниця;
- Столична залізниця;
- Центральна залізниця;
- Північна залізниця.
Результати будуть доступні після завершення опитування.
“Минулого тижня ми презентували програму “Залізна українізація”. Починаємо перейменування двох наших регіональних філій, на що чекали вже давно. Отже, логіка перейменування така: чотири із шести наших регіональних філій мають назву відповідно до міста, в якому розташовано їхні апарати управління. Ще дві мають назви, які не містять у собі жодної логіки щодо їх географічного розташування. Настав час це змінити. За допомогою “Дії” оберемо оптимальні варіанти назв”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін.
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