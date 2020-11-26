Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко не зміг відповісти на запитання, якої ширини колія української залізниці.

Про це розповідають #Букви.

Так, під час ефіру на каналі “Наш” ведучий зачитав Лещенку кілька запитань від глядачів.

“Не знаю, чи є сенс ставити вам ці питання… Чим відрізняється дизель-потяг з гідравлічною передачею від звичайного тепловоза? Це не вузькоспеціальні знання – це знає будь-який залізничник. І друге запитання – ширина української колії?”- сказав ведучий.

Лещенко назвав ці запитання тролінгом: “Мені здається, що це такий вже собі тролінг. Якщо є ще якісь запитання?..”

Ведучий перебив Лещенка: “Ну, ви можете відповісти чи ні?.. Запитання із соцмереж. Хочете я вам дам почитати?”

“Давайте наступне запитання. Я не відповідаю”, – сказав Сергій Лещенко.