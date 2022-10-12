Про це повідомляє пресслужба видавництва у Facebook.

У видавництві нагадали, що 24 лютого 2022 року Валерій Залужний, віддаючи наказ, промовив слова, що стали символом українського спротиву: “Країна тримається на наших плечах”.

“Відтоді понад вісім місяців залізні руки генерала кують нашу перемогу у російсько-українській війні. Він приймає рішення, від яких залежить майбутнє України та кожного з нас. Він несе смерть ворогам і волю нашим землям. І “просто робить свою роботу”, по-батьківськи й з жартами, бо гумор, як і боротьба, об’єднує. Він уособлює кожного воїна, що просто зараз зі зброєю у руках боронить нашу землю”, — йдеться в повідомленні.

У Vivat запевнили, що це буде історія про “сміливого та рішучого чоловіка, залізного генерала, який залишився людяним, щирим та байдужим до слави”. Також книга буде спробою показати Валерія Залужного насамперед як “людину, якій довіряють мільйони”.

Водночас зазначається, що книжка, написана “найближчим свідком подій”. З огляду на безпеку ім’я автора до відкриття передпродажу на книгу розголошуватися не будуть.

Наразі дату перепродажу не оголосили.