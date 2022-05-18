Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
Український опір завадив першим спробам РФ захопити ключове місто. Захисники Маріуполя спричинили значні втрати особового складу російських військ.
Для подолання українських бійців РФ значною мірою використовувала допоміжний персонал. Групування чеченських сил складається з декількох тисяч бійців. За даними британської розвідки, серед них присутні окремі добровольці та особи з підрозділів Національної гвардії, які забезпечують владу глави Чеченської Республіки Рамазана Кадирова.
Міністерство припустило, що Кадиров особисто контролює розгортання сил. Зокрема його двоюрідний брат Адам Делімханов виконує функції чеченського польового командира в Маріуполі.
“Бойова присутність такого розрізненого персоналу говорить про значні проблеми Росії з ресурсами в Україні і, ймовірно, сприяє створенню роз’єднаного командування, яке продовжує перешкоджати російським операціям”, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, маріупольська окупаційна влада планує передати місто під командування “кадирівців”. Таке рішення, ймовірно, ухвалили через те, що Маріуполь “виявився занадто недружнім і націоналістичним”.
- У широкомасштабному наступі на Україну брали участь близько 2,5 тисяч бойовиків з Чеченської Республіки. З них близько ста “кадирівців” загинули.