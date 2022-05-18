Збройні сили України зірвали плани РФ встановити повний контроль над Маріуполем на більше ніж десять тижнів. Розгортання сил "кадирівців" на Маріупольському і Луганському напрямках свідчить про значні проблеми Росії з ресурсами в Україні.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Український опір завадив першим спробам РФ захопити ключове місто. Захисники Маріуполя спричинили значні втрати особового складу російських військ.

Для подолання українських бійців РФ значною мірою використовувала допоміжний персонал. Групування чеченських сил складається з декількох тисяч бійців. За даними британської розвідки, серед них присутні окремі добровольці та особи з підрозділів Національної гвардії, які забезпечують владу глави Чеченської Республіки Рамазана Кадирова.

Міністерство припустило, що Кадиров особисто контролює розгортання сил. Зокрема його двоюрідний брат Адам Делімханов виконує функції чеченського польового командира в Маріуполі.