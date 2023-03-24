Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну про ситуацію на бахмутському. Він зауважив, що її вдається стабілізувати.

Про це Головнокомандувача ЗС України написав у Facebook.

Він розповів, що провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Під час спілкування Залужний Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту.

За словами Головнокомандувача, на Бахмутському напрямку — найбільш складно. Втім, завдяки “титанічним зусиллям Сил оборони обставини вдається стабілізувати”.

Також Залужний і Радакін обговорили питання посилення української протиповітряної оборони. Вони домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок.

У дописі Залужний подякував адміралу Радакіну за підтримку.