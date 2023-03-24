Про це Головнокомандувача ЗС України написав у Facebook.
Він розповів, що провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Під час спілкування Залужний Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту.
За словами Головнокомандувача, на Бахмутському напрямку — найбільш складно. Втім, завдяки “титанічним зусиллям Сил оборони обставини вдається стабілізувати”.
Також Залужний і Радакін обговорили питання посилення української протиповітряної оборони. Вони домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок.
У дописі Залужний подякував адміралу Радакіну за підтримку.
- За даними британських розвідників, найімовірніше, що російські окупанти втрачають свій імпульс у боях за Бахмут.
- Такої ж думки дотримуються аналітики Інституту вивчення війни, які зауважили, що наступ росіян у Бахмуті починає сповільнюватись, однак зростає інтенсивність атак навколо Авдіївки.