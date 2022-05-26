Про це йдеться у Telegram-каналі Валерія Залужного.
Проте попри всі труднощі, наголосив він, українські захисники борються за кожну ділянку фронту, за кожен населений пункт.
“Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка”, написав Головнокомандувач ЗСУ.
Він подякував міжнародним партнерам за допомогу та наголосив, що ЗСУ потребують такого озброєння, яке дозволить уразити ворога на далекій відстані.
“І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життям людей, які собою захистили світ від рашизму”, – додав Валерій Залужний.
- Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські артилеристи швидко опанували французькі гаубиці “Caesar” і зброя вже на передовій, допомагає у боротьбі з російськими окупантами.