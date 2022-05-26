Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що українським воїнам дуже непросто у боротьбі з російським агресором та закликав союзників надати Україні необхідне озброєння.

Про це йдеться у Telegram-каналі Валерія Залужного.

Проте попри всі труднощі, наголосив він, українські захисники борються за кожну ділянку фронту, за кожен населений пункт.

“Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка”, написав Головнокомандувач ЗСУ.

Він подякував міжнародним партнерам за допомогу та наголосив, що ЗСУ потребують такого озброєння, яке дозволить уразити ворога на далекій відстані.

“І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життям людей, які собою захистили світ від рашизму”, – додав Валерій Залужний.