Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не дав згоду на підрив мостів у Києві під час спроб окупантів оточити місто на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: BBC news

Ця розмова відбулася 26 лютого 2022 року. На третій день російського вторгнення стало очевидним, що план росіян “захопити Київ за три дні” провалився, але вони наблизились до столиці.

Публічно влада закликала українців не панікувати, але урядові посадовці активно обговорювали ідею підірвати всі мости в Києві, щоб затримати російських окупантів перед річкою Дніпро і перекрити ворогові доступ до урядового кварталу.

Тоді один урядовець зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого.

Ситуація була складною. Баканов зателефонував головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному, який без вагань відповів: “Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних”.

23 березня 2022 року українські війська посунули лінію фронту на схід від Києва на відстань 25-35 км, а 29 березня після переговорів із українською делегацією у Стамбулі РФ оголосила про рішення скоротити бойові дії на напрямках Києва та Чернігова і розпочала відводити війська від української столиці.