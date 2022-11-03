Залужний обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем сил НАТО генералом Каволі

3 листопада Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ У Facebook.

Залужний поінформував, що ситуація на полі бою напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня.

Проте, завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону.

Під час розмови сторони також відзначили проблему ракетних атак РФ та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

Український генерал запевнив, що партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль.

Залужний щиро подякував Каволі за допомогу і підтримку.

Видання TIME опублікувало колонку, де визначило роль головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як визначну. Однією з його переваг є те, що він належить до нового покоління українських лідерів, котрі навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях.