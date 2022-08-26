Сьогодні, 26 серпня відбулася чергова телефонна розмова між Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Американського колегу запевнили, що росіяни поширюють фейки щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських захисників.

Про це він написав у Facebook.

Також Залужний отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто Президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом.

Головнокомандувач подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність. Адже 24 серпня Міністерство оборони США оголосило приблизно про 3 мільярди доларів додаткової допомоги Україні в галузі безпеки в межах спеціальної Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). До нового пакету, що є найбільшим траншем безпекової допомоги станом на сьогодні, зокрема увійдуть шість зенітно-ракетних комплексів NASAMS та системи протидії безпілотникам VAMPIRE.

Зазначається, що Залужний поінформував про оперативні обстановини по всій лінії фронту. Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових. Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наголошував, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.