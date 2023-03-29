Залужний провів розмову з генералом Каволі: обговорили питання оборони

29 березня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це генерал повідомив у Facebook.

Під час розмови сторони звернули увагу на важливі оборонні питання.

Також обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

Залужний висловив вдячність партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу. Та зауважив, що домовилися і надалі активно взаємодіяти.

Україні потрібна перемога”, – наголосив український генерал.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну про ситуацію на бахмутському. Він зауважив, що її вдається стабілізувати.

Зазначимо, протягом доби українські ракетники та артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога. Також, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.