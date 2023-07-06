Джерело: Валерій Залужний/Facebook
Український генерал розповів про оперативну ситуацію на фронті. Залужний наголосив Міллі, що українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.
Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива — у наших руках”.
Також сторони обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.
Залужний висловив вдячність генералу Міллі за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.
Зауважимо, 4 липня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності.
Залужний зазначив, що Україна та США мають спільні цінності.
Ми поважаємо вашу країну як нашого стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи: захист людей, територіальної цілісності і демократії. Ми цінуємо підтримку американців у найважчі часи в історії України. Друг пізнається в біді”, – наголосив український генерал.
Також Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність народу США за підтримку України та допомогу.
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