Джерело: Валерій Залужний/Facebook

Український генерал розповів про оперативну ситуацію на фронті. Залужний наголосив Міллі, що українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива — у наших руках”.

Також сторони обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.

Залужний висловив вдячність генералу Міллі за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.

Зауважимо, 4 липня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності.

Залужний зазначив, що Україна та США мають спільні цінності.

Ми поважаємо вашу країну як нашого стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи: захист людей, територіальної цілісності і демократії. Ми цінуємо підтримку американців у найважчі часи в історії України. Друг пізнається в біді”, – наголосив український генерал.

Також Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність народу США за підтримку України та допомогу.