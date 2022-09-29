29 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефону розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Валерій Залужний повідомив у Facebook.

Під час розмови обмінялися думками щодо оперативної ситуації, подальших планів та потреб в озброєнні.

“Поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ. Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Видання TIME опублікувало колонку, де визначило роль головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як визначну. Однією з його переваг є те, що він належить до нового покоління українських лідерів, котрі навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях.

28 вересня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців та поділився інформацією з фронту, зазначивши, новини “є, і вони хороші”.

Раніше глава НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив на непохитній підтримці України альянсом спільно з союзниками.