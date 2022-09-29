Про це Валерій Залужний повідомив у Facebook.
Під час розмови обмінялися думками щодо оперативної ситуації, подальших планів та потреб в озброєнні.
“Поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ. Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Видання TIME опублікувало колонку, де визначило роль головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як визначну. Однією з його переваг є те, що він належить до нового покоління українських лідерів, котрі навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях.
28 вересня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців та поділився інформацією з фронту, зазначивши, новини “є, і вони хороші”.
Раніше глава НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив на непохитній підтримці України альянсом спільно з союзниками.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни поразка російських військ у Лимані (Донецька область) є “фактично неминучою”. Однак російське військове керівництво приховує, що не приділило потрібної уваги ситуації навколо Лимана, що, ймовірно, призведе до ще більшого зниження бойового духу російських армійців.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США все більше наближаються до того, щоб “стати стороною конфлікту” в Україні.
- Політолог, професор Школи політики та урядування Університету Джорджа Мейсона Шара, старший науковий співробітник Атлантичної ради Марк Н. Кац зауважив, що через повномасштабне вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін втратив свою цінність як союзник.