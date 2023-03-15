Про це український генерал повідомив у Facebook.

Сторони обговорили загальну ситуацію на фронті.

Залужний розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наголосив, що наші захисники героїчно чинять опір окупантам – ситуація контрольована, попри складність.

Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність генералу Бюркару, уряду і всьому народу Французької Республіки.

Відчуваю підтримку”, – резюмував генерал.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів та техніки, а також посилення української протиповітряної оборони.