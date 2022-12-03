Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму Facebook.
Залужний подякував за зусилля, які США докладають для забезпечення потреб ЗСУ у відсічі російської повномасштабної агресії.
Головнокомандувач поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків через масовані ракетні удари РФ. Валерій Залужний деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.
“Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги”, — йдеться в повідомленні.
Раніше Залужний заявив, що 23 листопада країна-терористка РФ завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати ЗСУ, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами та навіть немовлятами.
- З початку широкомасштабного російського вторгнення Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей.
- Британське видання Financial Times випустило статтю про Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного під назвою “Ми б’ємо їх із рогаток: український “залізний генерал” демонструє характер”.