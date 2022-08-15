Про це повідомив Валерій Залужний у Facebook.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що поляки відстояли свою державність та врятували Європу від більшовицької навали у Варшавській битві. У тій війні Українська Народна Республіка виступала союзником Польщі.
“Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу”, — наголосив Залужний.
Він привітав з Днем війська польського від імені Збройних сил України та особисто. Головнокомандувач подякував польському народові за допомогу, яку надають для українців, та підтримку на тлі війни з Росією.
“Ми боремося за нашу і вашу свободу! Разом переможемо!” – наголосив він.
Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter заявив, що польський та український народи добре знають, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації.
“Усіх благ дружній Польщі та Війську Польському! Наш народ добре знає, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації. За нашу і вашу свободу!” — написав він.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам Росії у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.
- У Польщі хочуть створити “Долину безпілотників” – для того, щоб прискорити інновації у цій галузі на користь Польщі та України.