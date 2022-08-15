Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав військових Польщі з професійним святом. Він польською мовою нагадав, що наші країни на сьогодні протистоять спільному ворогу — Росії.

Про це повідомив Валерій Залужний у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що поляки відстояли свою державність та врятували Європу від більшовицької навали у Варшавській битві. У тій війні Українська Народна Республіка виступала союзником Польщі.

“Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу”, — наголосив Залужний.

Він привітав з Днем війська польського від імені Збройних сил України та особисто. Головнокомандувач подякував польському народові за допомогу, яку надають для українців, та підтримку на тлі війни з Росією.

“Ми боремося за нашу і вашу свободу! Разом переможемо!” – наголосив він.

Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter заявив, що польський та український народи добре знають, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації.

“Усіх благ дружній Польщі та Війську Польському! Наш народ добре знає, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації. За нашу і вашу свободу!” — написав він.