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Залужний призначив на посаду нового очільника Одеського обласного ТЦК

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив на посаду нового керівника Одеського обласного ТЦК полковника Олександра  Охріменка. Донині він був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Вівторок, 4 липня 2023, 13:29
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Джерело: Головнокомандувач Збройних Сил України у Telegram.

“На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів, – написав Залужний. – Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині”.

Передумови

Нагадаємо, що журналісти “Української правди” знайшли в Іспанії маєток та офіс, власниками яких є матір та дружина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2022 року родина Борисова придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро. Його зареєстровано на матір Борисова.

Окрім цього, дружина військкома, за даними з мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з’явився автомобіль Мерседес Гелендваген.

“Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни – близько 4,5 млн євро”, – зауважили журналісти.

Згодом Борисова відсторонили від займаної посади, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

“За інформацією джерел УП в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина”, – мовиться у розслідуванні.

Однак, як наголосили журналісти, витяги з іспанського реєстру свідчать, що маєток та офісні приміщення досі записано на родину Борисова.

Під час розслідування журналісти біля іспанського маєтку Борисова помітили молодого чоловіка. Джерела видання повідомили, що ним є Ніколаєв Ігор Михайлович – рідний брат водія одеського військкомісара Борисова – Ніколаєва Михайла.

“Брат цього хлопця – не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП”, – додав автор розслідування Михайло Ткач.

Джерела журналістів у Держприкордонслужбі розповіли, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. Та вже двічі залишав країну – на 4 та 5 місяців.

Виїхати за межі України під час повномасштабної війни він зміг, оскільки є інвалідом III групи.

Борисов у коментарі журналістам заявив, що не володіє інформацією щодо придбання маєтків його родиною.

28 червня, як передали в ОК “Південь”, військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Теги: Валерій Залужний, верховний Головнокомандувач, головнокомандувач Збройних сил України, Головнокомандувач ЗСУ, Головнокомандувач, Одеса, Одеська область, ТЦК

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